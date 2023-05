Genappe oublie la cerise sur son gâteau

La note

8/10: "Même si nous pouvons être déçus de la récente défaite à Gouvy, il ne faut pas tout balancer à la poubelle. Nous devons être fiers du chemin parcouru avec cette deuxième place au général et ce gain du tour final face à la RULO. Les résultats ont été remarquables et il a juste manqué l’apothéose."

Les "+"

"Les joueurs sont restés concernés et concentrés sur l’objectif malgré l’exode annoncé. La mentalité, la combativité et l’engagement ont été présents alors que les anciens ont beaucoup apporté au groupe cette saison."

Les "-"

"La mentalité et l’envie ont été défaillantes face à Gouvy et les gars ne se sont pas arrachés comme ils ont eu l’habitude de le faire. Nous avons manqué de régularité à certains moments importants de la saison, ce qui nous a fait perdre de bêtes points."

Le moment

"La finale du tour final face à Lasne-Ohain avec un scénario intenable, du monde autour du terrain et beaucoup d’émotions. Le match retour en championnat face à cette même équipe de la RULO fut également un moment charnière de la saison."

Le joueur

"Je pourrais en citer plusieurs, mais comment ne pas mettre en lumière un gars comme Thomas Van Ophalvens. Il possède toutes les qualités qu’un coach aime, une mentalité et une régularité irréprochables."

La saison prochaine

Brichart B., Roulez et Sanchez Y Garcia arrêtent. Brichart L., Hannon et Marques Tereso (Ophain), Dutrieux et Queimadelas (Braine), Chyrchel (Jumet), Van Landschoot (Monceau-Châtelet), Jonckheere, Fabry, Becker et Rosart s’en vont. Le club enregistre les arrivées de Decroes (Grez), Detollenaere, Paquet, Bensedik, Stiens et Malbrancke (La Rhodienne), Garcia-Fernandez, Gacio Cabrera et Kanyinda (Kosova), Kermis (Uccle), Ali Boulerhcha (Stockel), Boreux (Villers), Deglas (Braine), Simon (Saint-Michel) et Hazard (Abbsa). Zanella (P3) sera incorporé au noyau P1 alors que Pête et Van Ophalvens se tâtent encore.