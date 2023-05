À l’arrivée, on retrouve Antonin Galle sur la troisième place du podium, une place qui ravi le joggeur de Je Cours à Incourt. "Je ressens les effets positifs de mon premier défi de l’année qui était de courir un marathon. Là, je surfe sur la vague de la bonne condition et je progresse. C’est motivant de voir que les résultats s’améliorent au fil du temps."

Si les deux premiers de l’épreuve de samedi étaient intouchables, la prestation d’Antonin n’en est pas moins encourageante. "Cela fait trois ans que je cours. J’ai débuté pendant le Covid. Je ne savais plus jouer au football et je me suis lancé dans ce sport, sachant que dans la famille, et surtout avec papa, on court. Ma belle famille participe également aux joggings. J’ai donc poursuivi dans cette voie et depuis un an, j’ai même complètement arrêté le football. Ce qui est bien, c’est que je sens que je progresse et les résultats suivent. C’est surtout une lutte contre moi-même car avec les autres joggeurs, l’ambiance est toujours au beau fixe, c’est un plaisir de se retrouver et de se mesurer l’un à l’autre. On se tire vers le haut."

Bien présent également au Challenge du Brabant wallon, Antonin est ravi de constater qu’il se rapproche de plus en plus du sommet. "Je ne sais pas jusqu’où je vais progresser mais cela me motive à m’entraîner mieux pour gagner chaque fois un peu plus de place, flirter avec le top 10 et pourquoi pas le top 5 voire mieux encore."

D’ici la fin de la saison, Antonin a un nouvel objectif: "Mi-octobre, je ferai un semi aux Pays-Bas où j’espère réaliser un bon chrono. Pour le moment, je continue à profiter de ma condition jusqu’au mois de juillet puis cet été, vu qu’il y a moins de courses, je veillerai à recharger mes batteries pour me préparer pour la suite de la saison en tâchant de faire le mieux possible. Je ne me mets cependant pas de pression, le seul but est de se faire plaisir et si en plus, le progrès suit, c’est tant mieux."