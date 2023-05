Nil-Saint-Vincent écarte des concurrents directs, le président de Pécrot sur le terrain

Nil et Gilly étaient les deux seules équipes invaincues avant leur affrontement, dimanche à Nil. "À 3-1, nous avons un peu gaspillé, Gilly est revenu dans le match. Nous menions 7-5 au repos. Gilly a pris le point à 9-5, les jeux ont ensuite été en partage", poursuivant Raphaël Ghislain.

Pécrot avait rencontré Gilly samedi. Francis Vanbever, le président du club, a dû jouer. "Mon fils Mathias travaillait, Loïc Page était indisponible. Nous avons joué un bon match. Nous menions 7-5 au repos. Nous avons encore inscrit 8-5. Nous nous sommes désunis ensuite", explique Francis Vanbever qui a encore dû jouer dimanche contre Saint-Denis (8-13). "Nous avons vécu le même schéma que la veille. Avec un excellent Martin Nevers, nous inscrivons 7-5 au repos, et encore 8-5. On perd alors deux chasses dans le trapèze à 30-0, nous n’avons ensuite plus pris un jeu."

Tourinnes-la-Grosse s’est imposé samedi à Beuzet. "C’était assez difficile avec le vent mais sous l’impulsion de Tanguy Tricot, auteur d’une belle lutte au fond, nous avons gagné 8-13", signalait le capitaine Cédric Evrard.

Le lendemain, Aisemont s’est montré très fort à la frappe à Tourinnes. "Hugo Denis a tout frappé. Nous avons profité d’un moment de faiblesse d’Aisemont pour prendre le point en revenant de 3-10 à 7-10. Nous perdons alors le jeu à 40 partout, c’était terminé." Tourinnes s’est incliné 7-13.