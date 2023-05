Je suis marié, j’ai deux enfants et j’habite à quelques centaines de mètres du terrain de foot. J’ai 37 ans et je suis gérant de la société Composil, seule entreprise en Europe à être certifiée par l’ensemble des plus grands fabricants de moquettes sur notre méthodologie unique.

Quel est votre parcours footballistique ?

Je suis un grand passionné de sports et plus particulièrement de football bien entendu. J’ai été formé du côté de La Hulpe où j’ai joué en équipe première. Depuis quelques années, je fais partie d’une équipe de Division 1 Abbsa, le Royal Brussels British FC.

"Je partage les différentes valeurs que le club véhicule"

Comment avez-vous atterri à la RULO pour en devenir le nouveau président ?

Mes enfants y sont affiliés et j’ai toujours eu de très bons échos de ce club. Je partage bien évidemment les différentes valeurs que le club véhicule et qui sont très importantes pour moi. Étant gérant d’une société, je me suis dit que ce serait sympa d’y apporter ma petite pierre à l’édifice via un sponsoring et j’ai donc rencontré Tanguy Lambillon. De fil en aiguille, des contacts se sont noués, j’ai appris qu’il allait céder la présidence et on m’a proposé de m’investir dans le club en prenant sa succession. Mon profil a été très apprécié et après plusieurs rencontres et un exposé de ma vision des choses, nous avons pu conclure mon intronisation en tant que nouveau président.

"Le maître mot sera la continuité"

Vous succédez à Tanguy Lambillon. Quelle sera la "Jean Minne touch" ?

Je ne veux pas être un président mercenaire qui débarque avec ses liasses de billets pour acheter des joueurs ronflants pour son équipe première. Il y a suffisamment de potentiel ici à la RULO et au sein de notre école des jeunes et surtout d’autres projets à mener. Le maître mot sera la continuité et en aucun cas une sorte de révolution. Il y aura bien évidemment quelques légers aménagements structurels et organisationnels avec la création, notamment, de nouvelles cellules mais tout cela avec le sourire et dans un climat d’enthousiasme général.

Quels seront vos axes de priorité et vos ambitions à moyen et à long terme ?

Tout d’abord, il faut savoir que le club est un modèle et un exemple dans bon nombre de domaines et qu’il faut continuer à surfer sur cette vague qui fait sa réussite. J’ai pu découvrir à mon arrivée un club structuré doté d’infrastructures extraordinaires. Je souhaite être le garant des valeurs fondamentales que le club véhicule, à savoir l’ancrage local et social qui permet de faire évoluer toutes les personnes qui gravitent autour et pour le club. J’aimerais également que, tous ensemble, nous nous impliquions pour devenir un club à Impact/à mission afin de faire évoluer de concert les piliers environnementaux, économiques et sociaux. Nous devons insérer l’aspect durabilité dans nos décisions afin d’être un exemple sur ce pilier.

Il est également très important de faire en sorte d’évoluer avec une structure financière saine et être innovant pour pouvoir s’autofinancer afin d’améliorer les infrastructures du club en partenariat avec la commune et la région. En outre, nous voulons continuer à avoir un impact local en accueillant un maximum de membres de la commune et de la proche région. Nous voulons bien évidemment continuer à développer notre école des jeunes, la section féminine et nos équipes premières.

"Vu la qualité de l’effectif, l’équipe première doit avoir des vues sur la D3"

L’équipe première réalise de très bons résultats depuis des années en P1. La montée en D3 sera-t-elle l’objectif prioritaire la saison prochaine ?

Vu la qualité de l’effectif, dire le contraire serait mentir ! Par rapport à cette saison, le noyau ne va pas beaucoup bouger, le groupe est solidaire et soudé et après la saison à succès que nous venons de vivre, il faut rester ambitieux et viser le plus haut possible. Une saison est longue et remplie de pas mal d’aléas que nous ne maîtrisons pas toujours mais nous faisons confiance au staff et aux joueurs pour atteindre l’objectif.