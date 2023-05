Un tracé qui plus est sélectif avec toutes les difficultés que l’on peut retrouver en Belgique, que ce soit dans les classiques flandriennes ou wallonnes, sans oublier la région des lacs de l’Eau d’Heure, qui n’est pas triste non plus en difficultés. "Les conditions étaient particulièrement éprouvantes. Pourtant adepte de ces épreuves de longue distance, j’ai vraiment dû puiser dans mes réserves au niveau mental alors que physiquement, je ne peux pas dire que cela a été particulièrement pénible. Finalement, le fait de connaître les routes, l’itinéraire, et d’avoir autant de repères n’était pas un avantage, bien au contraire. Les kilomètres sont passés bien moins vite et surtout, j’ai eu à de très nombreuses reprises l’idée d’abandonner qui m’a traversée l’esprit. J’ai aussi eu du mal à récupérer mon capital sommeil entamé dès le départ puisque je suis partie à 22h la veille au soir."

Mais voilà, avec l’expérience et un caractère bien déterminé, Clémence n’a pas jeté l’éponge et a puisé au bout d’elle-même pour terminer la course. "J’ai été loin, au point de ne plus m’alimenter sur la fin, ce qui n’était pas non plus idéal. J’ai même marqué une pause de 20' à 25 kilomètres de l’arrivée, pour retrouver mes esprits car j’avais du mal à rester lucide sur mon vélo. J’ai vu un espace de retrait d’argent ouvert alors qu’il faisait encore nuit. J’y suis rentrée, je n’ai même pas enlevé mon casque, le sol ne m’a jamais paru aussi confortable."

Place maintenant à la récupération avec un cruel déficit de sommeil que Clémence Vandergheynst tente de combler non sans déjà avoir le regard tourné vers le prochain défi, le TCR et ses 4 000 kilomètres cet été, le Graal qu’elle souhaite décrocher