François Mathelart: "Le titre de la R2 des Castors Braine récompense tous les bénévoles du club"

François Mathelart, un club, un titre, le seul en seniors, c’est aussi celui de ses bénévoles. Comment s’est passée cette troisième saison des Castors en R2 sur ce plan ?

Le début de saison fut assez difficile. Mon épouse et moi étions presque seuls en tant que bénévoles, à l’exception de Tomy et Pascal, fidèles officiels de table. Il fut des matchs où seuls trois ou quatre supporters étaient présents. Les succès s’accumulant, le nombre de spectateurs et de supporters a augmenté jusqu’à connaître l’apothéose lors des demi-finales et finales. D’autres bénévoles du club sont venus nous aider, notamment Christine et Philippe, un de mes fils, puis Françoise, et d’autres encore pour soulager un peu notre fatigue.

On sent les joueurs et le coach assez réceptifs et respectueux de votre travail d’ombre, c’est aussi votre opinion ?

Effectivement, l’équipe nous montre beaucoup de respect, notamment envers mon épouse, qui n’a aucune fonction officielle dans le club, mais sans qui je serais certainement moins disponible. Son travail fut considérable, et je l’en remercie. Les joueurs et les coaches savent que sans les bénévoles, leur saison aurait sans doute été compromise. Mais ce sont eux qui ont forgé le succès, nous ne sommes que le soutien logistique.

Comment vivre en bonne intelligence avec une aile féminine qui a d’autres moyens ?

Je dois avouer que la question s’est posée, mais finalement les contacts entre D1 Dames et R2 Messieurs n’ont pas été nombreux, chacun restant un peu dans son coin, calendrier oblige aussi. Nous étions en déplacement lorsque les dames jouaient à domicile. Les moyens sont certes différents, mais nous gérons deux ASBL distinctes et les budgets sont séparés. La R2 Messieurs, ou devrais-je dire la R1, est la finalité de la filière Garçons de l’École des Jeunes, tandis que la filière Filles mène à l’Académie et au bout à la D1, pour les meilleures.

Les moyens justement, est-ce que la R2 vit avec un budget propre ? Avez-vous des sponsors communs avec les Dames ?

Nous avons un budget distinct de celui de l’École des Jeunes, puisque nos joueurs ne paient pas de cotisation et sont défrayés. C’est aussi pour cela que la R2 fait payer une entrée aux spectateurs, ce qui couvre en gros les frais. La participation aux play-off nous a bien sûr permis d’honorer plus facilement nos engagements vis-à-vis des joueurs et des coaches. Nos sponsors sont sans lien avec la D1. Toutefois, je dois remercier Jacques Platieau sans qui nous aurions sans doute dû jeter l’éponge. Ce trophée, c’est l’équipe qui l’a gagné sur le terrain, mais sans les bénévoles, le Comité, son président, et le soutien de son fantastique public, cela aurait encore été plus compliqué.

La R1 au niveau des moyens, ce sera plus conséquent financièrement ?

En R1, le budget n’augmentera pas, nous n’en avons pas les moyens. Nous ferons avec ce dont nous disposons. Nous cherchons encore l’un ou l’autre sponsor. Je me permets donc de lancer un appel aux commerçants ou industriels qu’une visibilité nationale n’intéresse pas. Ils peuvent soutenir une équipe qui a fait ses preuves et qui porte fièrement les couleurs de la ville.