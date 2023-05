D2 ACFF: La Louvière a sa licence, fin de saison pour Tubize-Braine

Pour son équipe, la saison s’est donc terminée jeudi dernier avec une défaite devant Binche "et la déception de ne pas avoir pu compter sur noyau complet pour ce dernier match. Sans quatre à cinq joueurs d’expérience, cela devenait compliqué."

Depuis lors, ses joueurs sont au repos, "et maintenant que la saison est officiellement terminée, on va se revoir une fois pour saluer les joueurs qui s’en vont et passer un bon moment ensemble."

Ce que le groupe mérite "car on aura réalisé une très belle saison. On la termine par un 18/18 en championnat avec beaucoup de buts marqués et très peu encaissés. Fin mars, on comptait 8 points de retard sur Namur. À quatre matches de la fin, on n’en avait plus qu’un de retard et je ne pensais pas que Namur, vu son gros calendrier, tiendrait le coup. Mais ils l’ont fait et quand on ne monte pas pour un point, c’est frustrant."

Le coach ne cache pas avoir un goût de trop peu "mais je retiens le positif d’une saison que l’on termine à la troisième place avec les deuxièmes meilleures attaques et défense et le meilleur average de la série. Cette saison se sera jouée sur des détails, les matches où l’on a été moins performants."

Parmi les autres sujets de satisfaction, il y a l’éclosion des jeunes. "À part l’Union et Seraing, on avait l’équipe avec la moyenne d’âge la plus jeune. Lors du dernier match, il y avait sur le banc quatre jeunes nés en 2003 et un en 2005. Ils sont montés et ont bien joué. Nos jeunes ont gagné un an en maturité et en expérience."

La RUTB sera ambitieuse la saison prochaine. "Cette saison, j’avais dit vouloir faire mieux que la précédente, ce qui fut le cas avec nos 61 points pour 52 il y a un an. L’objectif sera de faire aussi bien la saison prochaine et il faudra de la régularité pour y arriver."

La date de la reprise n’est pas encore fixée. "Mais ce ne sera plus comme la saison dernière où on avait repris en deux temps avec un match de gala entre les deux et un 0/9 pour entamer le championnat. On procédera autrement afin que le groupe soit prêt mentalement."