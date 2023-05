Braine-le-Château emporte le tour final des P3 et évoluera en P2

BLC aura donc l’an prochain une P1, une P2 et lancera aussi une P3 pour installer davantage de jeunes dans le bain des seniors.

Second de sa série de P3C, il aura superbement négocié ce tour final. Son coach Kevin De Vreught pensait voir un effectif davantage fatigué après ses trois matchs disputés en quatre jours. "Je croyais qu’on éprouverait plus de difficultés au plan physique. Mon équipe est constituée d’un mix entre jeunes et joueurs d’expérience. On ne s’entraîne qu’une fois par semaine. Je croyais qu’on allait avoir plus dur mais on a bien géré."

L’équipe castellobrainoise a pu compter sur un soupçon de chance: "Lors du second match face à Matete, on est mené toute la rencontre. On ne passe devant que dans les dernières secondes. Un vrai hold-up…"

L’équipe avait le souhait de jouer les premiers rôles et de monter le cas échéant. Le coach De Vreught, qui a déjà fait monter le club par le passé de P3 en P2, n’est pas effrayé par le championnat qui attend le BBC: "Mon équipe ne va pas être bouleversée pour la saison prochaine. Ce qu’il y a, c’est qu’on était vraiment dans une grosse série de P3. Franck Stevens (NDLR : coach de la P1) va peut-être retâter de la balle en tant que joueur en P2. On va peut-être se renforcer avec un ou deux autres éléments mais je suis persuadé qu’on jouera à la mi-classement de la P2."

Elle pourra toujours compter sur l’expérience de Julyan Ingannamorte et de Billal Allouchi. Ce dernier, capitaine de l’ensemble, continue à surprendre par son endurance: "Billal a 39 ans mais il est plus fort physiquement que certains jeunes. Les Allouchi, c’est une famille de basketteurs qui s’est toujours soignée physiquement." La preuve, Mohamed, 45 ans, quitte BLC pour la P1 d’Anciens 13.