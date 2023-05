Le déplacement chez le leader s’avérait périlleux pour Tangissart. Il l’a été d’autant plus que Fabien Gilboux, une fois n’est pas coutume, était moins en verve qu’à l’habitude.

"Nous avons été menés 4-0 et 6-1 après avoir servi beaucoup de balles mauvaises. Nous avons alors permuté, Fabien et moi", indique Nicolas Corbisier, le capitaine stéphanois.

Le rendement au rectangle s’est alors amélioré. "Nous sommes revenus à 6-4, c'était 7-4 au repos. Les visiteurs ont ensuite dû attendre 12-4 pour accrocher le cinquième jeu. Nos adversaires ont une équipe complète. Ils étaient meilleurs à la frappe, on livrait beaucoup de mauvaises", poursuivait Nicolas Corbisier.

À 12-5, les visiteurs espéraient accrocher le sixième jeu, et le point. Las, Fabien Gilboux, le plus puissant des Stéphanois au tamis, a servi trois fois hors des limites et une balle est repassée outre.