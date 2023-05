GENAPPE : Nicolas Degauquier, Germain Goossens, Michel Cranenbrouck, Jérôme Zech, Kevin Brasseur.

NIL-SAINT-VINCENT: Jonathan Simon, Kevin Duquenne, Lorenzo Berthels, Florian et Samuel Dhondt.

Les visiteurs ont démarré la rencontre en trombe. ils ont mené 0-4 très vite. "Nous avions jusque-là commis beaucoup trop de fautes", soulignaient les visités. Michel Cranenbrouck est alors passé au grand milieu. Des outres de Jérôme Zech, repassé très vite au grand-milieu, et Kevin Brasseur ont lancé les visités dans la rencontre. Genappe est revenu à 3-4.

Florian Dhondt, le jeune grand-milieu nilois, a été victime d’un malaise. La rencontre a été interrompue. Les visiteurs sont ensuite revenus à 4 partout. Avec des outres de Jérôme Zech et Germain Goossens, replacé au pivot, Genappe a mené 5-4. La rencontre était très équilibrée jusqu’au repos, atteint sur le score de 5-7 en faveur des visiteurs.

L’équilibre est resté de mise jusque 8-8. Genappe a ensuite pris l’avance, les Nilois se sont montrés moins précis, surtout au rectangle. Avec des outres de Germain Goossens, puis de Jérôme Zech, Genappe a avancé à 11-8. La mécanique visitée s’est ensuite enrayée. Nicolas Degauquier a servi hors des limites à 40 partout (11-9). En face Lorenzo Berthels a lui très bien servi.

Le tournant de la rencontre s’est situé à 11-9 et 30 partout. Lorenzo Berthels réussi deux arrêts pour des chasses dans le rectangle visité. "C’est effectivement là que la rencontre a définitivement basculé en notre faveur", soulignait Lorenzo Berthels.

Samuel Dhondt abondait dans le même sens: "On menait 0-4 mais nous avons ensuite eu un coup de mou. Cela a finalement bien tourné en notre faveur en fin de rencontre", soulignait-il.

Kevin Brasseur, qui reprenait la compétition après plusieurs semaines d’absences, a souffert en fin de rencontre. "La perte des deux chasses à 11-9 et 30 partout nous a donné un coup au moral. Je suis resté trois semaines absent suite à un problème au genou. À la fin, j’avais de plus en plus difficile physiquement. Lorsque nous arrivons à onze jeux, nous éprouvons toujours des difficultés à nous imposer et à conclure", observait le foncier de Genappe.