Quarts: 21-20, 22-30, 20-15, 26-20.

SPEEDY (10x3, 19/31 LF, 22 ftes): Fontaine (-), PIRON 19 (3x3), Lecat 2, TASIAUX 7, VERBRUGGHE 7 (2x3), Tshiama 4, Delacharlerie 9, VRIAMONT T. 21 (4x3), VRIAMONT G. 13, MONTOISY 7 (1x3).

ROYAL IV (7x3, 18/25 LF, 27 ftes): Mahadaoui (-), Ahajjam, Raymackers 8, ASLO 25 (2x3), VANCOPPENOLLE 3, MASSAMBOMBO 7 (1x3), EL KAMEL 17, Oblanca Diaz 8 (2x3), BILOS 15 (2x3), Daimoussi 2.

"Je vous avoue que d’habitude, l’ambiance dans le vestiaire est souvent détendue voire potache. Ici, cela doit être la résultante de notre match de mercredi à Bruxelles, j’entendais les mouches voler. J’ai senti mon équipe concernée d’entrée."

Sa team largement défaite au Palais du Midi (-33) trois jours avant, le coach Sempels a pu compter sur la concentration et la bonne mentalité de ses troupes qui étaient dos au mur.

Surtout, elles ne se sont pas désorganisées et elles ont gardé le moral alors qu’elles avaient encaissé un triple de Aslo du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps (43-50) et que le RIV pointait un moment à 51-60 (26e).

Deux événements seront alors mis à profit par les Guibertins: Vancoppenolle retombait mal et se blessait à la cheville au troisième quart. Rapidement en problème de faute, le RIV passera aussi en zone. "On a eu moins de pression sur nous. Une fois qu’on est passé devant, je ne vais pas dire qu’on avait le contrôle mas on a su gérer, à l’image de notre deuxième mi-temps", résume le coach qui veut voir la même mentalité pour la belle. "Mercredi, nous n’irons pas faire de la figuration au Palais du Midi."