Finale play-off dames: Les La Hulpoises n’avaient pas les armes face au Kituro

Il n’y a pas eu de miracle, pour les joueuses de La Hulpe. Privées de leurs internationales belges à 7, les Jaguars n’ont pas su approcher l’en-but adverse pendant une heure (23-0) avant d’équilibrer les débats et de marquer sur leur première incursion dans les vingt-deux adverses. Score final: 28-7. "C'est dans ces moments-là qu’on se rend compte qu’il y a des choses à performer et on ne doit pas se laisser abattre, souligne la marqueuse, Chanel Germiat. Ce qui nous a manqué, c’est l’effectif, avoir une feuille complète, mais le plus important ce sont les détails. On a raté des passes et on s’est fait gratter beaucoup de ballons, et le Kitu s’en est nourri pour aller marquer derrière. Cela dit, on ne s’est pas laissé marcher dessus et l’essai qu’on marque nous a fait du bien. Après, on aurait dû se réveiller en première mi-temps et ça aurait été beaucoup plus facile. Le but est de continuer à travailler pour faire mieux l’année prochaine et réitérer le titre."