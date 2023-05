GENAPPE: Nicolas Corbisier, David Craenembroeck, Maxence Dupont, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

SAINT-SERVAIS: Arnaud, Jean-Marc Namur, Maxence Bouchat, Manu Scaillet, Gaëtan Merveille (2-2 Marc Everaert).

Jean-Marc Namur livrait outre dans le premier jeu (0-1). Après un début équilibré, Gaëtan Merveille, resté au tamis suite à deux services fautifs et deux rechas entre les perches des visités, sollicite son remplacement. Marc Everaert monte au pivot, Maxence Bouchat occupe le grand-milieu, Manu Scaillet passe au fond. Les Genappiens ont très vite permuté Nicolas Dupont et Cédric Bosse. "C’était compliqué à la frappe. Le vent avantageait le livreur. Le changement a porté ses fruits. Cédric a très bien frappé du grand-milieu", soulignait le capitaine de Genappe, Nicolas Dupont, auteur d’une prestation cinq étoiles au fond. Après 4-2, la partie s’est équilibrée. Maxence Dupont, lui aussi à créditer d’une bonne prestation, a frappé outre à 4-5 et 40-30. Cédric Bosse l’a imité à 6 partout (7-6 au repos).

Maxence Bouchat n’était pas au mieux à la frappe chez les visiteurs. "J’ai une gêne au coude", lançait-il. Genappe, supérieur dans tous les domaines, n’a plus rien concédé après la pause avec, en point d’orgue, à 9-6, une outre au service de David Craenembroeck. "J’ai mal la main. J’ai fait rouler la balle dans la main au service. Mais, pour cette livrée outre, je l’ai appuyée", indiquait le joueur. Genappe participera à la phase finale qui se déroule à Acoz, du 11 au 15 juillet.