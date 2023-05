Un tournoi pour aider les enfants soldats

De la mi-mai à la mi-juin, 158 équipes participent à cet événement, la Wapa Football League. Elle se joue en soirée, dans dix clubs de football, à Bruxelles, dans le Hainaut mais aussi le Brabant wallon. Ittre et Ottignies accueilleront en effet des rencontres, qui se dérouleront en soirée, pour permettre à chacun d’y participer. Avec au total, 1 800 joueurs et joueuses, réparties dans 158 équipes.

"L’esprit du tournoi est très chaleureux et convivial. Toute personne souhaitant y participer, homme, femme, footballeur, footballeuse ou non, peut s’inscrire et créer une équipe, entre amis, famille ou collègues, explique Véronique, cofondatrice de l’association. Le but est de s’amuser et de faire du sport, tout en soutenant une cause importante."

Concrètement, chaque équipe est composée de 10 à 15 membres, qui jouent 1 à 3 matchs par soir, sur un tiers de terrain, pour une durée de 20 à 30 minutes. Les matchs se jouent à 7 contre 7, avec un minimum de 3 femmes sur le terrain. Le tout, avec une soirée de clôture prévue à Bruxelles, le 16 juin.

Ce tournoi, "en afterwork", servira à financer les activités de Wapa International. "Notre mission est de lutter contre l’utilisation des enfants dans les conflits armés et pour leur réintégration, en renforçant les capacités locales. Cette mission se fait en collaboration avec des partenaires sur place. Chaque année, afin de financer ses programmes de réintégration en RDC, Colombie et au Sri Lanka, Wapa organise des levées de fonds et des événements, notamment sportifs", poursuit la responsable.

Plusieurs ambassadeurs, dont Jacques Borlée et le hockeyeur Tom Boon soutiennent déjà l’organisation. Toutes les informations sur la page Facebook: WAPA Football League.