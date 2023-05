Play-off P1: Le Speedy en mode rachat face au Royal V

"Lors de ce match, on a fait face à une équipe du Royal IV très solide et physique, qui a fait descendre plusieurs joueurs de ses équipes D2 et D3. Ils n’ont quasiment aucune différence de niveau lorsqu’ils font des rotations", estime Gilles Vriamont.

Pour obtenir un résultat lors de cette seconde manche, le capitaine guibertin sait qu’il est indispensable d’élever son niveau, d’augmenter l’intensité et surtout ne rien lâcher durant 40 minutes. "On ne peut pas faire pire qu’au match aller de toute façon. Cette fois, on joue chez nous, devant notre public. On veut terminer la saison en proposant un beau visage pour ce ou ces derniers matchs. On a vite sombré et abandonné au premier match mais ce ne sera pas le cas ce samedi soir. Nous sommes tous motivés pour faire un résultat et montrer qu’on est à notre place en finale des play-off."

La saison a été éreintante du côté du Speedy mais Gilles Vriamont a envie que l’équipe se sublime. "Oui, elle est fort longue. La fatigue et les blessures se font ressentir de notre côté. Notre noyau n’est pas aussi large et profond que celui de notre adversaire mais nous avons de l’expérience à faire valoir. En espérant un gros match de notre part pour arracher un Game 3. Si on y arrive, ce sera le tout pour le tout et tout sera possible…"