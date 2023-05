La qualification en U15 garçons a été rejouée

Le club de Nivelles contestait la légitimité de la présence des deux joueurs dans l’équipe guibertine. Les Aclots ont joué la rencontre sous réserve. Le club de Nivelles a ensuite déposé réclamation. "Nous nous sommes adressés au comité juridique de Volley Belgium puisqu’il n’y a plus de comité de réclamation de première instance au niveau francophone. Le procureur avait suggéré de déclarer notre réclamation irrecevable et de la classer sans suite. Nous nous y sommes opposés", signale le président du club nivellois, Francis Offermans.

La plainte de Nivelles portait sur l’application de la double affiliation. "Le club de Guibertin ne pouvait pas bénéficier de la double affiliation sachant que les parents des deux joueurs avaient annoncé qu’il ne serait pas possible pour leur fils de s’entraîner et de jouer avec la nationale 3 de Guibertin vu leurs nombreuses activités au beach-volley à Leuven, au top sport, et leurs deux matchs avec Binche. Or, la double affiliation prévoit que le joueur en double affiliation doit s’entraîner et jouer avec le club hôte dans une équipe plus haute que celle de son club d’origine. Les joueurs devaient donc s’entraîner et jouer avec la nationale 3 de Guibertin, entraînée par Herman Vleminckx. Ce dernier est aussi directeur technique de la fédération Wallonie/Bruxelles. C’est lui qui décerne les doubles affiliations. Or, la double affiliation des deux joueurs n’était pas d’application, elle devait être retirée au club de Guibertin. Les deux joueurs ne pouvaient donc pas participer à la qualification brabançonne pour la finale francophone. J’ai donc demandé de déclarer Guibertin forfait pour les matchs dans lesquels les joueurs ont été alignés ou de rejouer le match sans les deux joueurs de Binche. Le comité juridique a opté pour cette deuxième solution."

La rencontre s’est donc déroulée ce jeudi matin à Evere. Nivelles a gagné 2-1 (20-25, 25-15, 15-2). Nivelles est donc qualifié pour la finale francophone qui a lieu dimanche à Waremme pour les U15 garçons.