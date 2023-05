D2 ACFF: Vincent Rousseau est le nouveau portier de Rebecq

Alors que du côté de Rebecq, on cherchait activement un nouveau gardien suite au départ de Maxime Vandermeulen, et que Vincent Rousseau, qui avait pourtant d’ores et déjà donné son accord de prolongation à Aische pour la saison à venir, n’avait jamais caché sa volonté d’évoluer un cran plus haut. Ce sont donc ces deux intérêts communs qui ont rapproché les deux partis, qui avaient déjà pas mal flirté ensemble lors de l’été dernier.

Rebecq continue donc dans sa lignée de gardiens de renom après avoir eu entre ses perches des gars comme Lahaye, Dewolf ou encore Vandermeulen.