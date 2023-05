Play-off R2A: Braine veut emporter la belle face à Aubel sportivement et proprement

Gembloux avait réussi à gagner une manche (à domicile) en demi-finale, Aubel l’a imité en triomphant dans son Green Temple. C’était ce mercredi (72-66). La comparaison s’arrête là car autant le jeu namurois paraissait atypique avec des sautes de rythme, énormément de taille et des joueurs de plus de 2 mètres n’hésitant pas à flinguer des 6,75m, autant l’expérimenté Aubel donne du fil à retordre physiquement. Le moins que l’on puisse écrire c’est que les Liégeois ne font pas dans la dentelle. Des coups se perdent dans la raquette.

En saison normale, Gianni Maren avait déjà évoqué un adversaire aussi rude que rugueux. À l’issue de l’égalisation liégeoise survenue en milieu de semaine, le mentor brabançon n’a pas pointé la qualité de l’arbitrage mais il a estimé que l’opposant liégeois n’avait pas toujours été sanctionné pour sa débauche physique. Trois Brainois ont reçu des coups dans le nez.

Ce constat ne vient pas remettre en question la qualité d’une saison qui a vu les Brainois réaliser 35 victoires en 38 sorties, championnat, coupe et play-off inclus. Outre les deux défaites en demi-finale et finale des play-off, Castors a également subi la loi de Cointe en Coupe AWBB.

Mais ce constat de duel musclé vient surtout confirmer que l’intensité monte d’un cran lors des play-off.

"On n’a pas été en réussite mais quelque part l’équipe la plus propre a été pénalisée. En première mi-temps, Aubel a été sanctionné pour écrans fautifs avec coudes en avant et fautes offensives mais en seconde mi-temps, il n’y a plus eu de sanction. Bonacorsi, Fontaine et Kaminski ont reçu des coups au visage. Aubel est l’équipe la plus dure du championnat, celle qui évolue à la limite du correct, parfois au-delà. Bonacorsi s’est fait démolir en contre-attaque, sans réaction. Comme l’adversaire mène et marque sur l’action d’après, malgré une bonne défense, on s’est retrouvé à faire la course derrière dans un contexte peu évident", constate le coach Gianni Maren.