"Ces championnats sont organisés une fois par an et nous en serons dimanche à la deuxième édition, précise Ludovic Gueuning, manager sportif à la Fédération belge. Durant l’année, on organise des interclubs dans différents clubs mais les championnats de dimanche seront d’une autre ampleur et on veut marquer le coup." En début de semaine, 28 joueurs de simples s’étaient inscrits pour 19 en doubles.

"On espère dépasser les 50 joueurs."

L’occasion de découvrir la discipline et pourquoi pas de la tester puisque des tables seront disponibles.