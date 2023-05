C’est le principe d’une corrida avec un passage dans l’école (ce n’est pas tous les jours que l’on peut courir dans les couloirs d’une école…) où les élèves mettent le feu ! Il est possible de se pré-inscrire via Goaltiming ou sur place le jour J. Une consigne gratuite est prévue dans le hall omnisports de l’école et des vestiaires sont accessibles. Il y a aussi de quoi se restaurer sur place après la course.

L’horaire ? Un départ pour une course enfant (800 m) est prévu à 9 h 45. Quant au départ de l’ARO’Run, il est fixé à 10 h.

Les organisateurs rappellent que : "Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre", citation de Pierre de Coubertin.

L’adresse du jour: Athénée royal Paul Delvaux, avenue des Villas 15, à Ottignies