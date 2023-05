La Coupe de Belgique est aussi un objectif pour Genappe

Arnaud Corbisier titulaire

Pour la rencontre de ce samedi, les visités aligneront Arnaud Corbisier. "Cela lui permettra d’avoir du temps de jeu. Thomas Leturcq sera mis au repos. Comme la saison dernière, notre cordier a des douleurs à la main. C’est aussi le cas, dans une moindre mesure, de David Craenembroeck", indique Hector Tubiermont, délégué de l’équipe de Genappe. Dimanche, Genappe est au repos. L’équipe est bye en championnat.

C’est dans un contexte de négociation de transferts que se déroulent les rencontres. Nicolas Dupont, qui avait annoncé qu’il avait des contacts, a annoncé son départ. "Il m’a indiqué qu’il nous quittait. Il va évoluer selon ses dires en N2, dans un club proche de celui d’Ogy . Cédric Bosse ne sera également plus des nôtres. Il évoluera sous les couleurs d’Ogy la saison prochaine. Il sera équipier de Robin Vanneste qui quitte Hamme-Zogge pour Ogy."

Genappe a déjà fait sous-entendre que Maxence Dupont ne sera pas conservé. C’est donc tout le trio de frappe qu’il faudra remplacer. "Nous allons voir ce qu’il est possible de faire. Cela ne s’annonce pas facile. Nous sommes déjà un peu en retard", avoue Hector Tubiermont qui sait qu’il est de plus en plus difficile d’attirer des joueurs de haut niveau dans le Brabant wallon.