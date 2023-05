Sur le coup de 16 h 30, les Jaguars de La Hulpe tenteront de décrocher un deuxième sacre consécutif à l’occasion de la même affiche que la saison dernière face au Kituro. "C’est un adversaire que l’on connaît bien (et que les La Hulpoises ont battu en championnat, NDLR) mais à ce stade-ci, cela a peu d’importance, signale le coach, Alex Palacci. Ce sera un peu plus compliqué au niveau effectif puisqu’on n’aura pas nos filles de l’équipe nationale (voir par ailleurs) mais on y va pour tout donner, prendre du plaisir et essayer de faire quelque chose."

Le moral est là puisque les La Hulpoises sortent d’un succès au terme d’un vrai thriller en demi-finale contre Boitsfort (17-22). "Une décision au golden point, ça fait longtemps que ce n’était plus arrivé ! Ce fut un très beau match, digne d’une finale, et ça aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. C’est finalement un ballon contré dans nos vingt-deux qui a ensuite permis à Cécile Blondiau d’aller inscrire l’essai décisif."

"Déjà un bel accomplissement"

Les hommes du RCLH viseront une troisième couronne d’affilée (coup d’envoi à 19 h) face à Dendermonde, lauréat de la phase classique et qui a asphyxié le Kituro (45-3) dimanche dernier. "On a perdu une fois et gagné une fois contre eux. Ils pratiquent un rugby efficace et pragmatique, il faudra donc chercher et trouver les failles pour ne pas subir les assauts de leurs avants."

Les La Hulpois montent aussi en puissance après l’avoir emporté à Soignies (12-34) en demi-finale. "Le score est un peu dur vu la physionomie du match mais on a bien rectifié le tir par rapport au quart contre Boitsfort en rendant une belle copie. On n’est pas beaucoup sorti de nos attitudes mais on a affiché un bon état d’esprit et, comme souvent, on est capable de se transcender contre les grosses équipes. Après une saison faite de hauts et de bas, on est content d’y être et c’est déjà un bel accomplissement, mais on ne se présentera pas la fleur au fusil et on aborde cette finale pour la gagner."