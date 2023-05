Du tir de précision pour pimenter le trail

Baptisée "BIPETathlon", l’épreuve inspirée du biathlon nordique (le trail remplace le ski de fond), ambitionne de faire au moins aussi bien qu’en 2022 en termes de fréquentation, soit un peu plus de 200 participants. Ce qui tendrait à confirmer l’intérêt pour cette discipline alliant course à pied et tir de précision.

"Pour cette seconde édition, le parcours sera légèrement modifié, explique Frédéric Chaufoureau, l’un des organisateurs au sein de l’Amicale des professeurs de l’IPET. La boucle de 2,5 km sera dessinée quasi intégralement au cœur du site propre de l’établissement. Pour des raisons pratiques, car ce tracé nécessite moins de signaleurs, mais aussi pour une plus grande sécurité. Le risque de croiser une voiture sera quasi nul."

Ces arguments devraient renforcer le caractère convivial entretenu par ce cross biathlon.

"Dans cette optique, nous avons aussi modifié l’emplacement des pas de tir. Leur position sera plus centrale, à proximité immédiate du bar et des stands de restauration. Cela devrait contribuer à une meilleure ambiance lors des séances de tir."

Des distances de 5 km et 10 km sont proposées. Elles seront rythmées par des passages par les pas de tir à la fin de chaque boucle de 2,5 km. Détail important: le parcours sera plus ou moins long en fonction de votre adresse au tir à la carabine laser. "Chaque essai manqué entraîne un tour de pénalité, dont la distance oscille entre 150 m et 180 m", précise Frédéric Chaufoureau.

Rien de tel pour pimenter une épreuve qui se veut aussi familiale. Elle est d’ailleurs accessible aux enfants à partir de 8 ans, ainsi qu’aux personnes désireuses d’effectuer le circuit en marchant. Ces derniers croiseront toutefois quelques spécialistes du cross biathlon. L’épreuve nivelloise est en effet reprise comme manche spéciale dans le calendrier du challenge mis sur pied par la fédération belge de biathlon d’été.

"Les participants à ce challenge doivent prendre part à au moins une manche spéciale pour être pris en compte au classement final."

Infos et inscriptions: www.bipetathlon.be