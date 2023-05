Carton plein pour les Sillien lors des championnats de Belgique de course d'orientation

280 participants avaient fait le déplacement, toutes catégories confondues. Les quatre Perwéziens (Marine, Nicolas, Vincent et Freddy Sillien) ont une fois encore marqué la compétition de leur empreinte en réalisant d’excellents résultats.

Marine, en dame élite, termine deuxième à cinq secondes seulement de la victoire, en sachant aussi que les quatre premières se tiennent en 10 secondes ! "Je me sentais vraiment bien physiquement mais une petite faute technique m’a fait perdre quelques précieuses secondes. Je suis néanmoins contente car cela comptait pour la sélection nationale en vue des championnats du monde début juillet en Suisse et la Coupe du monde, fin juillet en Tchéquie. La bonne nouvelle est que j’y participerai."

Nicolas a décroché une belle médaille de bronze qui le satisfait: "Je sors de blessure au mollet, et je ne m’attendais pas à ce résultat."

Vincent, le frère jumeau de Nicolas, n’est pas parvenu à enregistrer un bon résultat et se contentera d’une neuvième place. "Je dois dire qu’avec mon frère, la bataille est rude et qu’en compétition, on ne se fait pas de cadeau !"

Freddy recherche plus de concurrence

Freddy, le papy de la famille, prendra la médaille d’or avec… 6'40 d'avance sur le second, Jacques Flament. "Il est vrai qu’en Belgique, dans ma catégorie, je n’ai pas beaucoup d’opposition et je serai ravi de pouvoir participer aux prochains championnats du monde pour vétérans en Slovaquie, début août et de rivaliser, ainsi, avec les meilleurs mondiaux."

Les prochains grands championnats seront les trois jours de Belgique à Daverdisse du 30 juin au 2 juillet.