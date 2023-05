GENAPPE: Thomas Leturcq, Kevin Craenembroeck, Maxence Dupont, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

L’ambiance n’était plus au beau fixe à Genappe après trois défaites consécutives. "Nous avons mis les choses au point avec les joueurs avant la rencontre. Je leur ai dit que sur le plan sportif, on ne sait pas toujours tout améliorer. Par contre, sur le plan relationnel, on doit repartir sur de nouvelles bases. La mise au point a été constructive, l’ambiance dans le groupe était nettement meilleure", soulignait Hector Tubiermont, le délégué de l’équipe genapienne.

Celle-ci a démarré le match sous forme de cavalier seul en début de rencontre. "Nous avons mené 0-5 avant que nos adversaires ne prennent un premier jeu. Nous avons ensuite livré de nombreuses balles hors des limites (25 en tout), ce qui a permis à Bassilly de revenir à 3-8. Nicolas Dupont, peu à son affaire au tamis, livre trois balles hors des limites à 3-9 (4-9)."

Bassilly a ainsi grappillé jeu par jeu, surtout grâce aux erreurs à l’envoi des visiteurs. "À 4-11, nous avons perdu le jeu de notre maître-livreur Thomas Leturcq. Nous avons encore avancé à 5-12 mais, à 0-30, Nicolas Dupont livrait encore deux balles dehors. Nous avons raté les trois points", regrettait Hector Tubiermont.

La victoire a néanmoins fait du bien moralement mais aussi au classement puisque Genappe est passé de la neuvième à la septième place. Bassilly, Brussegem et Ninove semblent mal embarqués en fond de classement.