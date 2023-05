Rixensart, vainqueur de Blocry, monte en D5

L’équipe championne est descendue fin de saison dernière de division 4 en division 6. "Chaque année, la fédération revoit les niveaux de chaque équipe en fonction des indices des joueurs. Elle crée ainsi des divisions plus homogènes. Par le jeu des indices, nous sommes descendus de division 4 en division 6. Notre deuxième équipe messieurs était, elle, descendue de division 5 en division 6", indique Philippe Bierlaire.

La montée de l’équipe en division 5 porte à quatre équipes le total des équipes promues à l’issue de cette saison. Les trois autres formations montantes évoluent en division 1, en dames, en messieurs et en mixtes. "La saison dernière, nous avions raté de peu la montée. Nous avons créé une équipe dames plus forte et une moins forte pour viser le titre. En messieurs, nous avions aussi l’objectif de monter. Les joueurs se sont entraînés en conséquence. En mixte, la montée on l’espérait mais sans en faire un gros objectif. Nous avons réussi ici aussi. Nos trois équipes de division 1 joueront au niveau francophone la saison prochaine", se réjouit le président. `

La saison est donc historique pour Rixensart. Le club compte 250 membres. "Nous avons trois types de joueurs au club: les jeunes, ceux qui jouent pour s’amuser et les compétiteurs. Ces derniers jouent les interclubs et/ou en tournoi. Il y a quelques années, nous avons rendu les interclubs plus accessibles. Nous sommes passés de trois à onze équipes", poursuit Philippe Bierlaire.