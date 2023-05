NIL-SAINT-VINCENT: Lorenzo Berthels, Kevin Duquenne, Michaël Gelders (3-4 Jonathan Simon), Florian Dhondt, Samuel Dhondt.

GALMAARDEN: Kevin Eeckhoudt, Damien Van Wijnsberghe, Jurgen Soorgeloos, Axel Bernard, Geerts Boschmans.

La rencontre a débuté à 15 h 40 (à la place de 15 h), sans raison objective. À 3-4, Michaël Gelders s’est senti mal après avoir reçu la balle dans les parties intimes. Le match a été interrompu. Le joueur a souffert, il n’est plus remonté au jeu, Jonathan Simon lui a succédé.

Jusque-là, Galmaarden avait dominé les premiers échanges (1-4) par l’entremise notamment d’Axel Bernard, intransigeant au grand milieu. Nil revenait à 3-4 suite à un service fautif des visiteurs, suivi d’une outre de Florian Dhondt au contre-rechas, chaque fois à 40 partout.

Floorian Dhondt, le meilleur des visités

Après 3-4, les échanges étaient équilibrés. Le jeune nilois Florian Dhondt donnait le ton au rectangle. "De notre côté, nous avons faibli à la frappe et nous avons commis trop d’erreurs à la livrée", concédait Gert Boschmans, aligné au fond. "Je suis le septième homme, nous avions deux joueurs absents."

La rencontre était agréable à suivre même si les joueurs commettaient quelques erreurs techniques. À 5-5 et 40-40, Damien Van Wijnsberghe frappait entre les perches. De bons services de Samuel Dhondt ramenaient à 6-6. "Après être resté trois ans sans jouer, je suis content de mon niveau actuel. Je ne pensais pas que cela reviendrait aussi vite", indiquait-il.

Nil-Saint-Vincent a égalisé à 8 partout. Les visiteurs n’avaient plus leur rendement à la frappe. À 8-8 et 30-0, Geert Boschmans et Axel Bernard permutaient, ils frappaient directement outre, imités par Jurgen Soorgeloos. Nil revenait dans le coup de 8-10 à 11-10 sur un bon contre-chas de Samuel Dhondt à 10 partout et 40-40.

Les Nilois ont été surpris par la puissance des services adverse à 11 partout. À 11-12, Geert Boschmans, blessé au mollet, était tout heureux de conclure (11-13).