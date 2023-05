Manchester City, Chelsea, l’OM et 7 autres clubs au Waterloo Lion’s

Un objectif réussi puisque pas moins de dix clubs professionnels et non des moindres seront présents ce week-end du côté de la butte du lion. Manchester City, l’Olympique de Marseille, le Sporting Lisbonne, Chelsea, l’AZ Alkmaar, Lens, le Betis Seville, sans oublier les clubs belges de l’Union Saint-Gilloise, La Gantoise et le KRC Genk, que des grands noms qui vont s’affronter à Waterloo. À cela, s’ajoutent deux formations de jeunes talents belges. "L’US Elsautoise a remporté le tour qualificatif et sera donc présente, de même qu’une sélection de douze jeunes évoluant dans des clubs du Brabant wallon et de Bruxelles. Ils seront regroupés sous le nom de IFREQ Talent", note l’organisateur.

Au total, près de 300 jeunes footballeurs évolueront sur les pelouses de la St. John’s International School, rue Champ du Roussart à Waterloo. Début des rencontres à 13h le samedi et 10h le dimanche. "Ce tournoi nous tient à cœur parce qu’il permet de mettre en lumière notre club et le travail qu’on essaye de faire au niveau de la formation des jeunes", conclut Manu Kanyianda qui invite les passionnés de football à venir admirer tous ces jeunes talents européens.

Renseignements: https ://www.tournify.fr/live/lionscup