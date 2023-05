Au total, 66 coureurs avaient fait le déplacement sous un beau soleil, pour le plus grand plaisir des organisateurs. Dans le peloton, on retrouve Antoine Valentin qui habite Baisy-Thy et est affilié à Sprint 2000 Charleroi. Si, à l’arrivée, le résultat peut ne pas sembler significatif, le Brabançon wallon est ravi de sa prestation. "Tous les éléments étaient réunis pour vivre une belle course. Il y avait quelques belles pointures au départ dont des formations avec de solides coureurs. Qui plus est, nous étions huit de notre formation, ce qui permet de pouvoir rouler en équipe et multiplier nos chances. La course est partie sur les chapeaux de roues et cela a bataillé ferme dès le début, surtout avec une chute à l’entrée du remembrement, après une épingle, où le peloton a été fortement étiré. Avec mes équipiers, on a veillé à gérer et à jouer les contres pour protéger un équipier dans l’échappée. Cela a fonctionné puisqu’il fait deuxième. Pour ma part, on est arrivé en gros peloton pour un sprint massif et je termine au cœur de celui-ci."

Les prochaines semaines, Antoine s’activera à combiner études et vélos, avec un objectif à l’esprit. "Je suis bon dans les efforts contre-la-montre. J’aimerais être repris dans l’équipe qui va disputer début juillet les nationaux contre-la-montre par équipe. Et dans la foulée, si je peux être retenu pour l’une ou l’autre coupe de Belgique, voire Aubel ou encore le Triptyque Ardennais, cela serait chouette. En espérant aussi claquer quelques résultats dans les mois qui viennent…"

Pour la petite histoire, Jens De Keersmaeker s’est imposé à Walhain devant Axel Leduc et l’Orp-Jauchois Tom Vuylsteke