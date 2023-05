La pilule est amère pour le Speedy (Piron 4, Tasiaux 2, Verbrugghe, Tshiama 8, Delacharlerie 12, T. Vriamont 19, G. Vriamont 18, Montoisy 6) qui n’aura existé qu’un quart temps au Palais du Midi à l’occasion de la première manche des play-off. "On démarre mal à 8-0, pointe le coach Sempels. Puis, je crois qu’on produit un 2-16. On est toujours en tête au quart temps à 19-24. Et puis, petit à petit, on a subi leur pression et on est tombé dans nos travers."

Le Speedy connaît ses ennemis: il se déplace difficilement et ne fait pas toujours front dans l’adversité. Des constats accentués par les absences de Fontaine et Lecat. "Le retour de Lecat va faire du bien au niveau combativité car pour moi seul Montoisy a fait preuve mercredi d’une mentalité exemplaire."

Alex Sempels espère assister à une révolte des siens: "Le Royal IV est très fort. Chaque rotation apporte du rendement. Ils savent tous défendre et marquer, c’est épuisant comme équipe. Je veux bien perdre mais il y a la manière de lutter. Quand vous sentez que le match vous échappe, il faut réagir et on ne l’a pas fait. C’est ce que j’ai dit aux gars, on ne se tape pas 1 h 15 en semaine pour rallier Bruxelles et ne rien essayer sur le terrain. Il y a des gens qui ont pris leur voiture et sont venus nous soutenir. Il y a un papa qui est venu en train avec ses deux enfants pour nous supporter."

Quoi qu’il se passe ce samedi à Mont-Saint-Guibert, ce sera le dernier match de la saison disputé à domicile. "J’attends une réaction. On joue dans notre salle devant notre public. J’ai envie qu’on fasse la fête ensemble pas qu’on tire la tête et qu’on rentre chez soi sans s’être battu", ponctue le coach.