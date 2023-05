D2 ACFF : Fin de parcours pour Tubize-Braine qui s’est incliné aux tirs au but

Les Tubiziens auraient pourtant pu changer la donne durant une rencontre globalement à leur avantage. Mais quelques passes imprécises, quelques occasions gâchées n’ont pas permis d’arriver jusqu’au fond des filets, précieusement gardés par un gardien binchois en grande forme pour l’occasion. Dans les dix dernières minutes du temps réglementaire, une succession de quatre tirs de Tepe et Van Onsem dans le grand rectangle a redonné de l’énergie à une équipe physiquement cuite. Mais rien n’y fait et la rencontre se prolonge.

Trente minutes de plus pour les deux équipes qui n’a fait du bien à personne, à commencer par Aarab, qui montrait des signes de crampes depuis un petit temps. C’est d’ailleurs ce dernier qui loupe le dernier tir au but, synonyme de défaite pour les Tubiziens.

Seul détenteur de la précieuse licence, la RUTB est, aujourd’hui, la seule équipe pouvant monter en N1 parmi les finalistes. L’obtention de celle-ci par La Louvière est encore en attente mais pour Mohamed Bouhmidi, c’est peine perdue. "Même si on passait aujourd’hui, ça aurait été trop court la semaine suivante avec nos absents. J’espère que La Louvière l’aura, parce que je ne récupérerais pas mes joueurs", souligne le T1, qui préfère regarder le positif de la saison de son équipe. "On a fait une belle saison. On termine avec un 18/18, on est la deuxième meilleure attaque et défense du championnat. La saison dernière on a eu 52 points, cette année on est à 61. On a fait mieux donc je suis satisfait."

Du côté binchois, on était conscient de jouer pour du beurre, mais on ne boude malgré tout pas son plaisir. "Je suis vraiment fier du groupe. On n’avait rien à jouer dans ce tour final mais il y a un esprit de groupe qui est fabuleux. Ils ont presté et ils presteront encore s’ils ont les ressources ce dimanche, indique Jean-Louis D’Achille. Si tu tires le bilan du club ces dernières années, il y a un titre de champion, une montée au tour final et puis tu joues le tour final pour la N1. Tu peux difficilement faire mieux", sourit l’entraineur binchois, qui affrontera La Louvière ce dimanche.