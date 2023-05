Quarts temps : 15-13, 15-14, 20-21, 14-6.

CINEY: A. Balthazar 2, Laroche 2, Jacques 2, De Jaeghere 3, Wutukidi, Gielen 18 (2x3), Henin, Husson 16, Lecoutre, Malliar 16 (1x3), M. Balthazar 6.

WATERLOO: Schick 1, A. Dhose 3 (1x3), Vlaeminck 7, Vancampenhout 6 (1x3), Maeter 2, Delbrassinne 6, R. Dhose 7, Kabangu 6, Careme 5 (1x3), Busselen 11 (1x3).

Bien lancés dans cette manche retour après des paniers en pénétration de De Jaeghere et Husson, les Cinaciens remarquent rapidement qu’ils n’auront pas match facile ce jeudi soir. Si les deux équipes paraissent maladroites, Waterloo défend dur et ne laisse pas Ciney installer son jeu en transition.

Les Condrusiens dominent mais concèdent trop de fautes et, après cinq minutes (9-7), offrent des lancers systématiquement aux Brabançons qui ne se font pas prier. Alors que Malliar muselle Busselen à l’intérieur, Martin Balthazar donne quatre points d’avance à Ciney d’un fadeaway (15-11) avant que Kabangu ne clôture ce premier quart en puissance à l’intérieur de la raquette.

La seconde période est tout aussi intense et les défenses ne laissent aucun shoot facile. Combinée à la nervosité logique due à l’enjeu, la réussite extérieure est en berne des deux côtés. Malliar va chercher le and-one, puis Laroche trouve Martin Balthazar esseulé pour un shoot dans le corner qui offre cinq unités d’avance à Ciney (20-15) mais le scénario du premier quart se répète. Rapidement en problème de fautes, les Cinaciens laissent aussi trop de rebonds offensifs à Waterloo. Sous l’impulsion de Dhose puis Busselen, les Brabançons passent un 2-10 et prennent la tête pendant quelques instants.

Après un temps-mort demandé par Yohan Balthazar, Gielen se fâche et rentre enfin un tir extérieur depuis le corner. Husson redonne l’avantage à Ciney quelques secondes avant de rentrer aux vestiaires (30-27).

À la reprise, les Cinaciens sont déchaînés et les paniers s’enchaînent. Si Ciney prend huit points d’avance sur un tir primé de Malliar, Waterloo n’a pas dit son dernier mot et recolle à 44-42 avant une courte accalmie. Les Condrusiens accélèrent et se procurent quelques contre-attaques mais Kabangu convertit deux secondes chances avant que Romain Dhose n’entretienne le suspense grâce à un shoot au buzzer (50-48).

Gielen sort le grand jeu à l’entame des dix dernières minutes et, malgré la belle résistance offerte par Careme et ses équipiers, l’intérieur cinacien emmène son équipe vers le titre. Huit points devant alors qu’il ne reste plus que trois minutes à jouer, Ciney assure jusqu’au bout. Malliar scelle le sort du match d’un contre en altitude et de deux derniers lancers dans le money-time. Ciney est champion de R1 après un deuxième partie de saison exceptionnelle, conclue d’une onzième victoire de suite.

Du côté waterlootois, Maxime Vlaeminck se montrait fataliste. "C’était un match de finale, avec beaucoup de déchets et des défenses très serrées, ce qui explique le manque de réussite des deux côtés. On a raté des paniers qu’on rentre habituellement et ils en ont profité dans le quatrième, en marquant très vite, souligne l’extérieur brabançon. Au vu des deux matchs, c’est mérité et nous ne devons pas avoir de regrets. Ils ont géré comme il fallait et ont assumé leur statut de favoris, après avoir gagné chez nous."