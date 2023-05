Challenge du Brabant wallon: Nicole Desille prophète en son pays

Les organisateurs du RIWA avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir les participants, avec chapiteau et tentes sur l’espace vert situé à côté de l’arrivée sur le site du centre sportif local. Un petit camp de vacances bien apprécié par les joggeurs. Quand on sait que l’an prochain, la salle Jules Colette devrait être à nouveau opérationnelle, les organisateurs ne cachent pas qu’ils devront poser le pour et le contre des deux sites avant de faire leur choix entre Bierges, lieu habituellement utilisé par le passé, et Limal, qui accueille pour la seconde fois l’événement.

Au rayon des petits cadeaux pour les runneurs, les organisateurs avaient aussi la célèbre côte du Buchet, redoutable difficulté qui met à contribution les organismes, qui plus est depuis qu’elle est placée en fin de parcours.

Sur la grande distance, qui a attiré, à elle seule, 430 joggeurs, comme il l’avait laissé sous-entendre, même si le tracé n’était pas des plus rapide, le Chaumontois Romain Paul (Team M&M’s Power) est venu finaliser sa préparation pour les 20 km de Bruxelles en l’emportant assez facilement. Il devance Mourad Elmatougui d’une minute et Lahcen Elmatougui de quasiment deux minutes. De bon augure pour la suite et ses espoirs de podium.

Chez les dames, la lutte a été assez indécise puisque la locale Nicole Desille (RIWA) a devancé de sept petites secondes Gaëlle Gillot alors qu’à la troisième place, on retrouve Elodie Dancette.

La petite distance (6 km) a vu la domination flagrante de Koen Penninckx qui a devancé Nicolas De Cocker (Team M&M’s Power) d’une minute quinze secondes, alors que Dorian Lessire clôture le podium.

Que dire de la jeune Lotte Frankie qui flanque quatre minutes à sa dauphine Alix Legros alors que Clara Vanbellingen prend pour sa part la troisième place.