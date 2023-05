Régionale 1: Waterloo doit gagner à Ciney pour espérer réaliser le doublé

À l’image de cette engueulade juste avant la mi-temps entre Careme et Vancampenhout, Waterloo doit retrouver unité et cohésion s’il veut faire déjouer les Cinaciens. "Ciney s’est montré plus fort, plus complet et plus intelligent que nous", reconnaissait samedi le coach Dufour, en quête d’un assistant-coach pour la saison prochaine.

Son équipe a manqué de consistance et de confiance alors que Ciney a géré le tempo défensif. "Le RBC surfe sur une spirale positive. Avant de nous défier samedi, ils étaient sur une série de 9 succès d’affilée. Ils transpirent la confiance et ne sont pas là par hasard."

Waterloo a souffert physiquement, que ce soit au rebond ou individuellement dans les 1 contre 1. "Ciney joue dur mais ça reste propre. Si on veut avoir une chance de s’imposer ce jeudi, on doit élever notre intensité et bloquer les hommes au rebond. Techniquement, on se doit de gommer toutes nos erreurs de lucidité en attaque. On ne doit pas attaquer trop vite et surtout mieux exécuter notre plan de jeu", espère le coach.