Nil et Tangissart à domicile ce jeudi en Coupe de Belgique

Ce fut le cas pour Nil-Saint-Vincent qui affronte Galmaarden ce jeudi. Les Nilois s’étaient imposés sur leur ballodrome contre Hoves (13-12), Galmaarden avait gagné chez lui face à Meux (13-7). On a donc tiré au sort le lieu de la rencontre, c’est Nil-Saint-Vincent qui accueillera son adversaire. Galmaarden occupe actuellement la quatrième place en promotion série A, avec cinq points, deux victoires et une défaite. Nil-Saint-Vincent s’alignera dans la composition de ce début de saison, sans Benoît Marchal, dont les problèmes de genou sont consécutifs à un épanchement de synovie.

Tangissart face à Thieulain

De son côté, Tangissart s’était qualifié à Ladeuze (12-13). L’équipe stéphanoise devait donc jouer à domicile si son adversaire avait gagné au premier tour à domicile. C’était le cas de Thieulain qui avait reçu Ellignies le 30 avril dernier (13-5). Thieulain évolue aussi en promotion série A et compte quatre points après trois journées. Cette équipe est classée cinquième, avec une victoire et deux défaites. En comparaison, Ladeuze que Tangissart avait éliminé au tour précédent, vient d’être battu 8-13 en championnat par Thieulain. Mais, on le sait, comparaison n’est pas raison.