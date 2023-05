Le président des Castors prêt à faire la fête ce jeudi: "L’équipe est innarrêtable"

Samedi soir, c’est d’ailleurs dans une ambiance de feu et avec un public venu nombreux que les Brainois ont remporté la première manche de la finale des play-off face à Aubel. Une victoire (81-64) sans discussion qui laisse penser que ce jeudi, sur le parquet aubelois, les Castors soulèveront la coupe, synonyme de titre. Le président brainois en est en tout cas persuadé. "Après avoir vu le match de samedi, je suis très confiant, lance Jacques Platieau. Après notre revers à Gembloux en demi-finale, l’équipe est entrée en mode play-off et à mon sens, elle est innarrêtable."

L’équipe brainoise est effectivement bien balancée avec un collectif sans faille qui est sans nul doute sa principale force. "C’est une belle bande de copains, confirme le président. Ils m’ont étonné par leur parcours sans faute. Je savais que cette équipe était capable d’aller chercher un Top 4, mais là ils ont démontré bien plus et surtout ils ont montré qu’ils étaient vraiment très forts."

La montée en R1 assurée, pas question toutefois pour le club de s’arrêter là. "On veut le titre et ce sera une déception si on ne le décroche pas, note l’homme fort des Castors. Cette équipe le mérite après son championnat extraordinaire."

"On vise la TDM2, voire la TDM1"

À plus long terme, l’objectif du club est de faire coexister son équipe féminine de D1 avec une équipe hommes au deuxième ou troisième échelon national. "Je suis occupé à travailler sur le rapprochement des différentes entités du club pour ne plus former qu’un, explique Jacques Platieau. On sait qu’il y a un public pour le basket masculin et un pour le basket féminin, mais je constate qu’il y a aussi un public mixte qui a tendance à grandir. Je suis convaincu qu’il y a une base commune entre le basket hommes et le basket dames et ça, c’est important. Aujourd’hui, à Braine, l’ensemble du comité supporte aussi bien les dames que les hommes. Tout le monde est partout."

Avec quelle ambition ? "Le club a mis en place une académie pour les jeunes joueuses. On aimerait créer ce modèle pour les garçons aussi. Avec l’objectif, à terme, d’avoir en même temps une équipe dames en D1 et une équipe masculine en TDM2, voire même en TDM1. C’est tout à fait conciliable. Mais il ne faut pas brûler les étapes. C’est un objectif que l’on a mais que l’on doit encore définir."

En attendant, le club est prêt à faire la fête ce jeudi (ou samedi en cas de belle). Un car est prévu pour le déplacement à Aubel et il est complet. Les supporters sont aussi invités à rejoindre la Castors House après le match en cas de victoire.