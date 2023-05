Jean Minne est le nouveau président de Lasne-Ohain

Quelques semaines après l’annonce du départ de Tanguy Lambillon de son poste de président, le club de Lasne-Ohain lui a trouvé son successeur en la personne de Jean Minne. "C’est avec honneur et humilité que je reprends la présidence de ce magnifique club qu’est la RULO. J’ai pu découvrir depuis mon arrivée, un club très structuré, une grande implication des entraîneurs et bénévoles, et la joie des joueuses et joueurs d’évoluer au sein d’un club familial véhiculant des valeurs fortes. Ces éléments m’ont convaincu de m’impliquer. Je veux pouvoir être garant de ces valeurs", indique-t-il.