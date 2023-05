Un gros second tour pour rattraper les hauts et les bas du premier mois des Rebecquois

Mais force est de constater que le premier tour n’aura pas été à la hauteur des attentes. En effet, étant dans l’incapacité d’enchaîner les résultats positifs, Rebecq aura sans cesse alterné le chaud et le froid, les obligeant, en fin de premier tour, à davantage surveiller le bas du classement, plutôt que de regarder vers le haut. Avec seulement vingt points glanés sur les dix-huit premières rencontres, la direction n’a eu d’autre choix que de se séparer de Luigi Nasca à la mi-janvier. Un limogeage qui aura eu l’électrochoc espéré, puisqu’en suivra une remontée folle, permettant à Rebecq de finir aux portes d’un tour final, qui plus personne n’osait envisager.

Avec Dimitri Leurquin à la tête de l’équipe, le changement n’aura pas tardé à porter ses fruits puisque sur les seize rencontres encore à disputer sous la direction de l’ex-T2, ce ne sont pas moins de 33 points (sur 48 possibles) qui auront été engrangés. Un redressement et une nouvelle dynamique qui s’expliquent notamment par un changement de mentalité au sein du groupe. Un bilan plutôt exceptionnel quand on connaît le contexte dans lequel Dimitri Leurquin a dû évoluer.

Un staff solidaire, des cadres qui s’impliquent et de jeunes qui émergent

En effet, là où la plupart des clubs contre qui Rebecq évolue chaque week-end peuvent compter sur un staff à rallonge, avec un ou deux adjoints, un analyste vidéo, ou encore un préparateur physique, Dimitri Leurquin n’aura composé pour sa part qu’avec l’éternel entraîneur des gardiens, Jean-Marc Thielemans. "C’est vrai que ce travail est aussi celui de Jean-Marc, confiait Dimitri Leurquin. Nous n’avons pas le staff le plus étoffé de la série, et de temps en temps on s’est un peu senti seul, mais la complémentarité, la solidarité et la passion qui nous animent nous ont permis de réussir de belles choses. Je dois également souligner, qu’au moment où j’ai repris l’équipe, j’ai pu compter sur l’implication de certains cadres du groupe comme Andrei Camargo dans la préparation des matchs, mais aussi dans l’accompagnement et l’encadrement de certains de nos jeunes. C’est un aspect super important, car cela a permis, en fin de saison de voir des jeunes gamins comme Lorenz Contino ou encore Johan De Greef faire de belles prestations. La saison a été longue et pas toujours évidente, mais on peut être fier de finir aux portes du tour final, vu le retard accumulé. Sur les douze ou treize derniers matchs, on doit figurer dans le top 3 au nombre de points pris. C’est révélateur de la montée en puissance du groupe."

C’est donc à une honorable 7e place, connaissant les circonstances des dix derniers mois, que Rebecq clôture sa saison, et à seulement trois petites unités du top 4.