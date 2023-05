Un 34e match officiel cette saison pour le Speedy Mt-St-Guibert qui joue la finale des play-off de P1

Alex Sempels a pourtant difficile à définir l’équipe bruxelloise. Chacune de ses trois confrontations cette saison a été différente: "Chez nous en novembre, cela a été un beau match et le RIV avait gagné méritoirement de 8 points. Ensuite, on a gagné la demi-finale de la Coupe de Brabant mais face à un effectif clairsemé car la le règlement de la Coupe exclut ceux qui ont joué en Nationale en championnat. On a perdu le match retour au RIV à la mi-avril de 6 points mais mon équipe était privée des frères Vriamont et de Lecat."

Le coach Sempels, qui entraînera la P1 Hommes (ou R2 en cas de promotion) et la P2 Dames la saison prochaine, veut ôter la pression des épaules guibertines: "Les joueurs veulent gagner, moi aussi. Il n’y a actuellement pas de montant supplémentaire en Régionale 2 pour notre province mais on va jouer le coup à fond."

L’espace de deux ou trois rencontres, le Speedy, son coach et son effectif mature vont oublier la fatigue: "La saison a été longue. On a 26 matchs de championnat, 5 de Coupe et 2 de play-off dans les jambes. Plus ici deux ou trois pour la finale. On ne fait pas tout ça pour des prunes ! On a envie de faire quelque chose car quelques jours plus tard, on fête les 30 ans du club."

Le cru guibertin 2022-23 restera quoi qu’il se passe dans les annales sportives: "La saison est d’ores et déjà réussie avec la Coupe de Brabant et cette place en finale des play-off. En début de saison, personne ne nous a cité dans les favoris. Malgré notre creux en janvier, on a fait un très bon championnat. Il y a un peu de fatigue dans nos rangs mais on a envie de bien finir."

La seconde manche a lieu ce samedi (20 h) à Mont-Saint-Guibert. Une belle éventuelle est planifiée mercredi prochain au Palais du Midi.