Tubize-Braine en confiance au moment de débuter son tour final

L’année dernière, la RUTB avait réussi à atteindre la finale de la compétition, sans s’offrir la précieuse victoire synonyme de montée. Cette fois-ci pourrait donc avoir un goût de seconde chance pour les Blanc et Or. Riche des leçons de la première fois, l’entraîneur de Tubize-Braine sait que cette partie de la compétition se joue particulièrement dans la tête. Un nouveau défi s’annonce d’après le T1. "C’est la fin de saison pour tout le monde, donc il faut puiser sur ses ressources mentales. En plus il fait beau et en général, il y a beaucoup de monde qui vient nous voir. C’est comme une nouvelle compétition."

En guise de premier challenge, ce n’est finalement pas contre Meux mais bien contre Binche que les Tubiziens vont entamer ce tour final ce jeudi. "Il faudra déjà voir si La Louvière à sa licence parce que si ce n’est pas le cas, ce tour final est pour du beurre. Après, jouer contre Meux ou Binche ne change pas grand-chose. On les a déjà affrontés tous les deux. Mais c’est vrai que ça fait un peu plus derby dans ce cas-ci", affirme Mohamed Bouhmidi. Un adversaire malgré tout difficile à aborder lors de la phase classique. Mais si les Brabançons avaient perdu au match aller, ils avaient obtenu une victoire au caractère lors du retour. "Et c’est à partir de là que nos victoires de fin de saison se sont enchaînées, lance le T1. Ça avait été un match décisif parce que la rencontre avait été compliquée, la bataille physique était impressionnante. Je connais bien Jean-Louis D’Achille et son équipe et je sais qu’ils ne sont pas là par hasard."

Un presque derby à domicile qui se fera malgré tout avec quelques absents dans le noyau tubizien. À commencer par Garlito, victime d’une déchirure contre l’USG B et dernièrement, la blessure de Denayer lors du dernier match contre Meux. "Ça a été comme ça toute la saison, avec des absents et des retours. Mais j’ai confiance en mon groupe. J’ai quelques jeunes joueurs qui vont avoir l’opportunité de saisir leur chance. Le foot, c’est un sport d’équipe, et je me dis que tout le monde a envie de jouer un tour final donc il y aura la motivation supplémentaire."