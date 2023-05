Pascal Glibert délégué à Genappe par passion

Il a retrouvé le sport ballant à Nivelles. "Après mon divorce, nous avons décidé de créer un club dans la cité de la Maillebotte à Nivelles avec Fabrice De Cobber et Jean-Marc Scorey. J’ai commencé à jouer à l’âge de 40 ans. Nous avons transféré plusieurs joueurs au fil du temps. Le club a tenu pendant six ou sept ans. J’ai ensuite suivi la nationale 1 de Nivelles Espérances sans jamais faire partie du comité. Je suis resté plusieurs années sans ne plus rien faire. Jusqu’au jour où nous avons refait une équipe à Nivelles, où j’habite avec Nicolas Degauquier. Des joueurs comme Thierry Marchand, Olivier Willot, Patrick Dessy nous ont rejoints. Nous sommes ensuite passés à Genappe. Nous avons fait quelques transferts, comme Romuald Lecocq. Nous sommes montés en régionale 1. J’ai été délégué de l’équipe pendant plusieurs années."

Le premier arrivé, le dernier parti

Fin de saison dernière, plusieurs joueurs ont décidé de ranger le gant. "Certains étaient devenus trop vieux pour jouer en régionale 1. De cette équipe, seul Olivier Willot joue encore."

L’autre équipe de régionale 1 de Genappe était montée en promotion. "Hector Tubiermont m’a demandé de devenir délégué de cette équipe. Je connaissais la plupart des joueurs, j’ai accepté."

Être délégué, c’était une vocation chez Pascal Glibert: "Cela doit être héréditaire. Mon papa a été délégué au CS Waysiens pendant vingt ans. Je tiens ce rôle à la balle pelote de Genappe avec passion."

Il est le premier à arriver au ballodrome et le dernier à quitter les lieux: "Je monte le jeu, j’accueille l’arbitre, je m’assure que tout soit en place pour que le match puisse se dérouler correctement."

Il ne rate pas un match: "Je fais tous les déplacements avec l’équipe", poursuit Pascal Glibert.