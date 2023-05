P3: Sébastien Eggerickx nouveau T1 d’Ottignies

Après avoir coaché l’équipe B de Grez-Doiceau, la saison dernière, où il avait fait du très bon boulot avec les jeunes, Sébastien Eggerickx officiait comme T2 de l’équipe première cette saison-ci. L’intéressé s’apprête à relever un nouveau défi puisqu’il dirigera la P3 du ROS Ottignies-Louvain-la-Neuve lors de l’exercice 2023-2024. "Le club est en train de grandir depuis quelques années, que ce soit au niveau des jeunes ou de ses équipes premières. J’ai discuté avec Mohamed (Ben El Mostapha, le directeur sportif) avec lequel j’avais déjà travaillé à Stéphanois, et il m’a présenté un projet intéressant à court et à plus long terme."