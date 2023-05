Si généralement l’épreuve se déroule au départ de la salle Jules Colette de Bierges, depuis l’an dernier, en raison de travaux, les organisateurs (RIWA Athletic Club) ont migré vers Limal et son centre sportif Charles Jaumotte qui offre de spacieux vestiaires. "Nous serons une nouvelle fois à Limal puisque les travaux ne sont pas terminés à la salle Jules Colette, explique l’organisateur, Jean-Michel Ratinckx. Le site propose pas mal d’avantage et nous allons d’ailleurs installer un bar juste à côté de la ligne d’arrivée. Avec la belle météo annoncée, ce sera un plus pour les participants. Nous gardons les deux distances habituelles, avec 6,1 et 11,1 kilomètres. Avec le départ déplacé à Limal, on peut dire que les difficultés sont désormais en seconde partie de course et la côte du Buchet est dorénavant la dernière difficulté de la journée."

Nouveauté cette année, un itinéraire pour les suiveurs. "Nous proposons sur une carte un tracé d’un peu moins de quatre kilomètres qui permet aux supporters de marcher et voir à plusieurs endroits les joggeurs."

Le départ est fixé à 15 heures.

Le parcours du 11 km est assez vallonné avec cinq difficultés: le faux plat de l’ancienne voie du tram, la rue du Blanc Try, la Rue de la Haie, le Sentier Champ des Fontaines et le Sentier du Buchet.

Le 6 km propose 62% sur chemin et est plus roulant. Il convient bien aux débutants avec une première moitié en faux plat montant par l’ancienne voie du tram et la deuxième moitié totalement descendante ou plate.

Renseignements auprès de Jean-Michel Ratinckx au 0 485 904 247 ou Olivier Saume au 0 486 778 752.