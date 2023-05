Un nouveau joueur et un entraîneur de gardiens arrivent à la RAS Jodoigne

Cela continue à bouger du côté de la RAS Jodoigne. Après avoir acté l’arrivée de Vincenzo Miceli, un jeune médian créatif qui évoluait cette saison avec les U23 de Seraing, c’est de Sacha Bustin, un joueur de flanc qui vient des réserves nationales du FC Liège, qui a rejoint les Canaris. Après Laurent Dethier (Aische) et les joueurs de Waremme Nicolas Lapierre, Charles Laruelle et Lucas Dichiara, cela nous fait donc six arrivées actées pour la prochaine saison.