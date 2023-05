Thibaut Bernard a montré, à Walhain, qu’il était en forme

Le jeune coureur talentueux se distingue ces derniers temps pour ses brillantes prestations sur les anneaux belges et mondiaux avec l’équipe nationale. Sur la route, il n’avait, par contre, plus gagné depuis la catégorie des cadets et vient de ponctuer une série de bons résultats par une victoire. "Il s’agit de mon cinquième Top 10 d’affilée, note le citoyen de Cras-Avernas (Hannut). Je me sens de mieux en mieux et je tente de prouver ma valeur pour décrocher une sélection au sein de ma formation. Il y aura bientôt Het Nieuwsblad ou encore la Ronde de l’Oise… Je croise les doigts. En attendant, je multiplie les kermesses. À Walhain, c’est parti fort. La première heure a été très soutenue et c’était un peu moi seul contre tous. J’ai dû faire pas mal d’efforts pour ne pas rater les échappées. Finalement, on est sorti à dix puis le groupe s’est étoffé pour arriver à une vingtaine d’éléments. Malgré quelques essais, on est resté ensemble."

Encore fallait-il alors tirer son épingle du jeu… "J’étais confiant sur mon sprint avec une arrivée qui était rapide. Sauf qu’il fallait composer avec un élément, à savoir le vent de face. J’avoue que cela m’a paru long puisque j’ai lancé le sprint à 300 mètres de la ligne d’arrivée. Je suis parvenu à prendre directement un bon vélo d’avance et dans la douleur, j’ai pu maintenir l’avance pour l’emporter."

Le Top 20

1. Thibaut Bernard, les 114 km en 2 heures 25 ; 2. Nathan Copus ; 3. Max Valtey (Allemagne); 4. Ken Conter (Grand-Duché de Luxembourg); 5. Bo Godart ; 6. Gauthier Beeckman ; 7. Elias Vanheel ; 8. Noé la tombe ; 9. Jeroen Vercammen ; 10. Jerome Baugnies ; 11. Steve Maginet ; 12. Gilles Borgers ; 13. Quinten De Graeve ; 14. Jeroen Depre ; 15. Rik Karier ; 16. Indy Van Damme ; 17. Tom Vermeer ; 18. Thiemo Erauw ; 19. Gilles Vercusse ; 20. Niels Vandijck.