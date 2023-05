Ottignies signe son deuxième succès

Bousval A a été mené 5-0 à Saint-Servais. "Nous avons perdu les cinq premiers jeux à 40 partout. Je me suis blessé à 5-2. Nous avons eu du mal jusqu’à 10-3. Benjamin Clarambaux est descendu au grand-milieu, Arnaud Roulet a joué au pivot. Cela s’est mieux passé ensuite. À 12-5 et 40 partout, Olivier Willot a plongé pour arrêter la balle décisive pour le point", indiquait Michaël Denuit, le président et joueur de Bousval A.