Nil-St-Vincent et Tourinnes dans le Top 4

Nil-Saint-Vincent s’est également montré expéditif en s’imposant sur le même score, 3-13, à Beuzet. "Au repos, c’était 3-7. Sébastien Staumont et Cédric Sauvenière étaient intouchables en début de rencontre. On n’y était pas en devanture avant le repos. Nous nous sommes mis à frapper après la pause, nos adversaires n’ont plus pris un jeu." Nil-Saint-Vincent aura un gros week-end en championnat la semaine prochaine avec les visites d’Aisemont samedi et Gilly dimanche.