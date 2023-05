D3: Axel Smeets nouveau T1 du RCS Brainois

Le RCS Brainois a communiqué le nom de l’entraîneur qui va succéder à Olivier Suray à la tête des Jaune et Bleu, la saison prochaine, en D3 amateurs. Sans surprise, il s’agit d’Axel Smeets, actuel coach de l’équipe B. "Axel a mené notre P2 au tour final pour la deuxième année de suite et certains jeunes de son groupe vont monter. C’était le choix logique pour nous car il s’agit de la meilleure personne pour les faire progresser et assurer la transition vers la D3", explique le directeur sportif, Henri Pensis.