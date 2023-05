Un bon quart temps et puis s’en va ou plutôt dix bonnes minutes et puis Ciney a haussé le ton en défense. Après 12-4 (4e) et 23-16 (10e), plus rien n’a été simple pour Waterloo dont la montée en TDM2 acquise mercredi (et la fête qui a suivi) a pesé à la fois dans les jambes et les esprits.

Plutôt adroits ordinairement derrière l’arc, les Brabançons n’ont plus inscrit un seul 3 points les trente minutes suivantes. En panne d’adresse, sans beaucoup d’alternance dans le jeu offensif, parfois dominé au rebond et sans énormément de transition, Waterloo a peiné face à de pugnaces Cinaciens. "Ce fut une rencontre avec énormément d’impact physique, beaucoup trop d’impact car des coups se perdaient et ce ne fut pas un beau match, observait Maxime Maeter. On a été en panne offensivement, les shoots ne sont pas rentrés et on n’a pas réussi à trouver des solutions ailleurs."

Le meilleur Waterlootois sur le terrain qui fêtait samedi ses 26 ans ne contestait pas la suprématie des Namurois, remarquée notamment au rebond. Il pointait également l’aspect mental de ce genre de partie: "C’est comme si on n’avait eu peur de Ciney. Face à Cointe et Belleflamme, on a été présent physiquement. Ici, on n’a pas répondu. Tout le monde râle dans nos rangs après ce match car on n’a pas pris de plaisir pendant le match. On peut être battu et admettre sa défaite mais il faut tout donner pour ça. On sort frustré de ce premier match de finale. Jeudi, on n’aura pas d’autre choix que de mettre un maximum d’intensité."

"Il faudra montrer un visage conquérant"

Le coach Dufour pointait les nombreux manquements et battait déjà le rappel des troupes pour la rencontre de jeudi: "Ciney a été plus complet et consistant que nous. Chaque erreur a été punie et on a été dominé au rebond pendant 30 minutes. On a fait trop de mauvais choix, dans la vitesse d’exécution notamment. On a manqué de lucidité et on s’est montré naïf. On n’a jamais réussi à passer sous la barrière des 5 points pour les faire douter Pour l’emporter, il faudra montrer un visage conquérant, faire un match plein, moins se faire bouger dans les un contre un et bloquer les hommes au rebond. Il y a eu une séquence dans le match où Ciney prend trois rebonds offensifs. Quand vous donnez autant à l’adversaire, vous ne pouvez pas gagner ce match."