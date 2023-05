TANGISSART: Adrien Fauchet, Michaël Vandendaele (Valery Lemmens à 7-2), David Mine, Nicolas Corbisier, Fabien Gilboux.

KASTEL: Torben Onselaer, Sam Veracauteren, Koen De Becker, Daley Samyn, Kelly Verlent.

Les visiteurs se présentaient à cinq. Jasper Baert, blessé, restait sur le banc. Les Stéphanois bénéficiaient de trois services fautifs de leurs adversaires pour mener 1-0, puis 2-0. Une grosse discussion allait survenir à 2-1 et 40 partout. Le foncier visiteur, croyant que l’arbitre allait condamner le service visité fautif, prenait la balle en main. "Le grand-milieu me cachait l’impact de la balle. J’étais obligé de la condamner bonne. Comme le foncier la prenait en main, je devais le sanctionner qu’un quinze", soulignait l’arbitre, Éric Van Nuffelen.

Tangissart avançait à 6-1, en dominant les échanges. "Nous devons souligner la toute bonne prestation de Fabien Gilboux au fond. Il nous sort une solide lutte, indiquait le président, Eddy Corbisier. 6-1, c’est historique, il faudrait faire une photo du marquoir."

Kastel décrochait un deuxième jeu avant la pause, atteinte sur le score de 7-2.

Les Stéphanois poursuivaient sur leur lancée. Valery Lemmens, monté au jeu à la pause, prenait son jeu au prix d’un bon service à 40 partout (10-2). Nicolas Corbisier sortait ensuite un contre-rechas de derrière les fagots, suivi d’un bon service de Fabien Gilboux à 40-40 pour inscrire 11-2. Les visiteurs ont toujours cru qu’ils pourraient atteindre les six jeux pour le point. Ils ont marqué 11-3. Sam Vercauteren, pourtant effacé jusque-là, frappait alors trois balles consécutivement entre les perches, imité par Kelly Verlent (11-5).

Kastel sauvait le point sur une outre à 40 à deux de Daley Samyn, passé au fond. Tangissart concluait sur une outre de David Mine à 12-6, 40-40. "On peut considérer que l’on a perdu un point. On jouait au départ pour la victoire. Nous avons pris beaucoup de jeux de 40-40 en début de partie au cours de laquelle le score aurait pu être beaucoup plus équilibré. Nous avons un peu faibli en fin de match à l’inverse de nos adversaires qui se sont améliorés. Le score est logique", soulignait le capitaine visité, Nicolas Corbisier.

"On ne comptait pas sur les trois points. C’est une belle victoire. Nous devons continuer comme cela", reprenait le foncier, Fabien Gilboux.